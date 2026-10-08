Debüt unter Druck: Seimen nun Nummer eins im VfB-Tor

Stuttgart (dpa/lsw) - Hätte sich Dennis Seimen einen Zeitpunkt für sein verspätetes Debüt in der Fußball-Bundesliga aussuchen dürfen, wäre es wohl dieser gewesen. Nach langem Warten wird das Torwart-Talent des VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel beim SC Paderborn zwischen den Pfosten stehen. Eine neue Ära bricht an. Dort, wo der 20-Jährige zuletzt schon einen so großen Entwicklungssprung gemacht hat. Und wo der VfB nach seinem verkorksten Saisonstart nun neuen Schwung aufnehmen möchte.

Drei Niederlagen in vier Spielen

«Wir wollen jetzt loslegen», sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie bei den Ostwestfalen. «Wir wollen Gas geben.» Nach drei Niederlagen in den ersten vier Liga-Spielen haben die Stuttgarter das auch nötig. Sicher: Das Programm war knackig, unter anderem ging es zum FC Bayern München (1:5) und gegen Borussia Dortmund (0:1). Dennoch hätte sich der Coach «gewünscht, mit mehr Punkten rauszukommen. Ich glaube auch, dass es möglich gewesen wäre».

In Paderborn beginnt nun der nächste Saisonabschnitt. Ein wegweisender, ist es für den VfB doch das erste von gleich neun Pflichtspielen in 29 Tagen. Soll der Übergang in die nasskalte Jahreszeit nicht allzu ungemütlich werden, darf der Pokalfinalist der Vorsaison beim Aufsteiger nicht auch noch verlieren.

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Aufstiegsheld in neuer Rolle zurück

Apropos Aufsteiger: Seimen, die große Stuttgarter Zukunftshoffnung, hatte maßgeblichen Anteil an der Paderborner Rückkehr ins Oberhaus. Nach seiner erfolgreichen Leihe und der gewonnenen Relegation gegen den VfL Wolfsburg wurde der junge Torhüter von den SCP-Fans im Frühjahr gebührend gefeiert.

Nun kehrt er zurück - als Stuttgarter Nummer eins. An diesem Status habe sich auch während Seimens Zwangspause nichts geändert, erklärte VfB-Coach Hoeneß noch mal. Fabian Bredlow habe als Stellvertreter einen «großartigen Job» gemacht und werde auch weiter zu Einsätzen kommen. Zumal Seimens Belastung gesteuert werden soll. «Von Job-Sharing will ich da nicht sprechen», sagte Hoeneß aber. Bredlow dürfte also wieder vermehrt auf der Bank sitzen.

Foto: Tom Weller/dpa Muss vorerst wieder auf die Bank: Fabian Bredlow. (Archivbild)

Auch Schweizer Jaquez vor Rückkehr

Seimen steht bei seinem Debüt also direkt im Fokus. Die im Juli erlittene Muskelverletzung im Oberschenkel hat der Keeper auskuriert. Schon im Test gegen Greuther Fürth (5:0) gab er vor einer Woche sein Comeback. Nun aber wird's richtig ernst. Bundesliga, Champions League, Pokal. Der VfB wird sich strecken müssen. Und Seimen es womöglich gar nicht so einfach haben, die hohen Erwartungen der Öffentlichkeit an ihn auf Anhieb zu erfüllen.