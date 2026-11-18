Stuttgart (dpa/lsw) - Die Wasserschlacht mit der deutschen U21 passte zu den Extremen, die Dennis Seimen im vergangenen Halbjahr durchlebt hat. «Es waren turbulente Monate», sagte der Schlussmann, der mit dem DFB-Nachwuchs im Regen von Rijeka am Dienstag mit 2:3 gegen Kroatien verlor. Turbulent waren sie vor allem mit Blick auf seine Erfahrungen beim VfB Stuttgart: Beförderung, Verletzung, Reifeprüfung.

Erst die Ernennung zur Nummer eins, dann die lange Zwangspause wegen einer Oberschenkelblessur. Schließlich doch das Debüt in der Fußball-Bundesliga - ausgerechnet beim SC Paderborn, mit dem er im Mai als Leihspieler noch den Aufstieg bejubelt hatte. Der erste Champions-League-Einsatz gegen Atlético Madrid. «Es ist wirklich viel passiert», meinte Seimen.

In Summe sogar «so viel, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken konnte», erklärte der 20-Jährige. «Es kam Schlag auf Schlag.» Die Verletzung habe ihn vorübergehend «ein bisschen aus der Bahn geworfen». Aber inzwischen, vor dem nächsten Liga-Spiel bei Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky), wähne er sich «auf einem guten Weg».

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Bredlow als Backup für den Lehrling

Die Stuttgarter fühlen sich in ihren Entscheidungen bis hierhin bestätigt. Zum einen, dem Youngster das Vertrauen gegeben zu haben. Zum anderen, ihn aber auch nicht gleich zu überfrachten und im Tor weiter noch oft auf Routinier Fabian Bredlow zu setzen. In den Hexenkessel von Istanbul, wo der VfB Anfang November gegen Galatasaray 0:2 verlor, schickten sie lieber den 31-Jährigen.

Bredlow, dessen Vertrag sich dieser Tage bis 2028 verlängert hat, als Backup für den Lehrling. Für das Top-Talent, das als große Zukunftshoffnung gilt. Das sich nach jahrelanger Ausbildung im VfB-Nachwuchs, in der öffentlich wenig beachteten zweiten Mannschaft und im doch eher provinziellen Paderborn erst an das Rampenlicht gewöhnen muss - und behutsam aufgebaut werden soll.

Foto: Christoph Reichwein/dpa Für die deutsche U21 bestritt Dennis Seimen bisher sechs Länderspiele. (Archivbild)

Kleine Rückschläge wie Seimens recht wackeliger Auftritt bei der Heim-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach (2:3) im Oktober sind da durchaus einkalkuliert. Zumal das Eigengewächs in eine Mannschaft kommt, die im bisherigen Saisonverlauf generell mit diversen Leistungsschwankungen zu kämpfen hat.

Wohlgemuth: «Plan bislang voll aufgegangen»

«Die Entwicklung von Dennis Seimen freut uns alle sehr», sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth der Deutschen Presse-Agentur. Viele VfB-Mitarbeiter hätten den jungen Keeper auf dessen bisherigem Karriereweg begleitet. «Insbesondere unser Torwarttrainer Steffen Krebs, der Tag für Tag mit ihm arbeitet. Der Plan, den wir mit Dennis hatten, ist bislang voll aufgegangen.» Man werde Seimen weiter «bestmöglich fördern».

Er etabliere sich «langsam immer mehr» in der Bundesliga, meinte Seimen bei seinem Trip zur U21 neulich selbst. Dass er die letzten Spiele der DFB-Auswahl in diesem Jahr gleich beide bekam, lag auch an der Daumenverletzung des Freiburgers Mio Backhaus. Und trotz der Niederlagen gegen Belgien und in Kroatien dürften sie den Youngster in seiner Entwicklung voranbringen.