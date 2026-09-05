Hoeneß über Undav: «Das Los eines Superstars»

Stuttgart (dpa) - Nationalstürmer Deniz Undav streckte den Daumen nach oben. Die Geste passte zum 4:1 seines VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln. Doch Undavs persönliche Leistung verblasste hinter den Auftritten der Torschützen Bilal El Khannouss und Ermedin Demirovic. Und nach dem ersten Saisonsieg der Schwaben in der Fußball-Bundesliga musste der Torjäger zudem seine Achillessehne kühlen.

«Es ist das Los eines Superstars, dass dann nach dem 4:1 nach Deniz' Leistung gefragt wird», entgegnete VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf eine entsprechende Frage. «Sicher kann er besser spielen, hat er schon sehr, sehr oft bei uns gezeigt», räumte der Coach ein. Er habe nicht das Gefühl, dass Undav 100 Prozent frei im Kopf sei. Die Achillessehne bereite ein bisschen Probleme.

Foto: Tom Weller/dpa Deniz Undav (r) hat Probleme mit der Achillessehne.

Teamkollegen glänzen als Torschützen

Gegen die Kölner fiel es nicht ins Gewicht, dass Undav keine Topleistung ablieferte. Auch so war der Erfolg hoch verdient. El Khannouss glänzte mit seinem Führungstreffer zum 1:0. Auch Mittelfeldspieler Grischa Prömel, der für Undav eingewechselte Sturmkonkurrent Demirovic und Rechtsverteidiger Josha Vagnoman per traumhaftem Volleyschuss trugen sich in die Torschützenliste ein.

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