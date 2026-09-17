Hoffenheim gastiert in der Europa League bei OFI Kreta
Die TSG Hoffenheim startet in den internationalen Wettbewerb. Das erste von acht Spielen der Vorrunde steigt in Griechenland.
Heraklion (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim startet in die neue Saison in der Europa League. Das Team von Trainer Christian Ilzer gastiert am Donnerstagabend (18.45 Uhr/Nitro und Sky) beim griechischen Vertreter OFI Kreta und geht als klarer Favorit in die Partie. Vor zwei Jahren schied Hoffenheim als 27. der Tabelle in der Europa-League-Vorrunde aus.
Der Inselclub hat erst am Wochenende mit 1:0 beim griechischen Riesen Olympiakos Piräus - ebenfalls Gruppengegner der TSG - gewonnen. Neben Heraklion und Piräus führt der zweithöchste europäische Clubwettbewerb die TSG in dieser Saison auch nach London zu Crystal Palace und nach Brüssel zum RSC Anderlecht.