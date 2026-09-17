Fußball

Hoffenheim gastiert in der Europa League bei OFI Kreta

Die TSG Hoffenheim startet in den internationalen Wettbewerb. Das erste von acht Spielen der Vorrunde steigt in Griechenland.

Burger (l), Lemperle (m) und Coufal (r) jubeln. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Burger (l), Lemperle (m) und Coufal (r) jubeln. (Archivbild)

Heraklion (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim startet in die neue Saison in der Europa League. Das Team von Trainer Christian Ilzer gastiert am Donnerstagabend (18.45 Uhr/Nitro und Sky) beim griechischen Vertreter OFI Kreta und geht als klarer Favorit in die Partie. Vor zwei Jahren schied Hoffenheim als 27. der Tabelle in der Europa-League-Vorrunde aus.

Der Inselclub hat erst am Wochenende mit 1:0 beim griechischen Riesen Olympiakos Piräus - ebenfalls Gruppengegner der TSG - gewonnen. Neben Heraklion und Piräus führt der zweithöchste europäische Clubwettbewerb die TSG in dieser Saison auch nach London zu Crystal Palace und nach Brüssel zum RSC Anderlecht.

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