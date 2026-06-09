Beim Bundesliga-Fünften

Hoffenheim holt Talent Rots aus Entschede

Ein niederländischer U21-Nationalspieler kommt zur TSG Hoffenheim. Was sich der Bundesligist von ihm erhofft.

Mats Rots soll wohl künftig für die TSG Hoffenheim spielen (Archivbild). Foto: Stefan Constantin/dpa
Mats Rots soll wohl künftig für die TSG Hoffenheim spielen (Archivbild).

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich das niederländische Nachwuchstalent Mats Rots vom FC Twente Entschede geangelt. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, unterschrieb der 20 Jahre alte Abwehrspieler einen langfristigen Verlag. Das in Entschede beheimatete Blatt «Tubantia» berichtete zuvor von einem Fünfjahresvertrag und einer Ablöse von insgesamt 16 Millionen inklusive Bonuszahlungen.  

«Mats Rots ist ein Außenverteidiger moderner Prägung. Er bringt sauberes Passspiel, eine gute Dynamik und hohe Offensivqualität mit», sagte Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker. «Er ist ein junger, spannender Spieler mit einem ungeheuren Entwicklungspotenzial, der exemplarisch für unseren TSG-Weg steht.»  

Vorfreude auf «beste Bedingungen» in Hoffenheim

Der von mehreren Clubs umworbene Rots erklärte, dass der Wechsel zur TSG sein absoluter Wunsch gewesen sei. «Ich bekomme hier die Möglichkeit, mein Talent unter besten Bedingungen voll zu entfalten und weitere Entwicklungsschritte zu gehen. Die TSG ist bekannt dafür, junge Spieler zu fördern und nachhaltig auf ein noch höheres Niveau zu bringen», sagte der U21-Nationalspieler. 

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In der abgelaufenen Saison feierte das Talent seinen Durchbruch in der Eredivisie. In 34 Partien gelangen ihm vier Treffer und vier Assists. Rots durchlief zudem seit der U16 sämtliche Junioren-Nationalteams der Niederlande, wurde 2025 mit der U19 Europameister. Nach Alessandro Vogt, Cajetan Lenz und Patrick Wimmer ist er der vierte Neuzugang Hoffenheims.

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