Bild
Kriminalität

Hofladenbesitzerin jagt Diebinnen bis zur Festnahme

Die Jagd durchs Ländle: Eine Ladenbesitzerin lässt zwei polizeibekannten Frauen keine Chance – und setzt bei deren Flucht sogar zur Verfolgung an.

Eine Frau gab der Polizei einen Tipp für eine Festnahme. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Eine Frau gab der Polizei einen Tipp für eine Festnahme. (Symbolfoto)

Bad Wimpfen (dpa/lsw) - Eine mutige Frau hat der Polizei geholfen, zwei mutmaßliche Ladendiebinnen in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) festzunehmen. Die Dame betreibt selbst einen Holfladen und hatte die 19 und 38 Jahre alten Frauen in ihrem Laden auf frischer Tat ertappt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Diebinnen hätten am vergangenen Donnerstag in einem Fahrzeug die Flucht ergriffen, doch die Besitzerin des Hofladens blieb ihnen in ihrem eigenen Auto auf den Fersen. Von unterwegs alarmierte sie die Polizei. Die mutmaßlichen Täterinnen stellten ihr Fahrzeug ab und flüchteten zu Fuß weiter. Doch die Polizei nahm beide fest. 

Polizei vermutet Diebstahlserie

Bei der 38-Jährigen kam es dann zu einer Wohnungsdurchsuchung. Im Fahrzeug fand die Polizei schließlich mutmaßliches Tatwerkzeug. Beide Frauen sind der Polizei bekannt. Sie stehen demnach in Verdacht, für eine Diebstahlserie in Hofläden im Kreis Heilbronn verantwortlich zu sein. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Ungeheuer von Loch Neuss» - Jagd auf Alligator Sammy
Vor 30 Jahren

«Ungeheuer von Loch Neuss» - Jagd auf Alligator Sammy

Es sollte ein harmloser Ausflug mit dem Haustier werden - doch Kaiman Sammy nutzte ihn zur Flucht. Es folgte eine beispiellose Suche, die auch international für Schlagzeilen sorgte.

09.07.2024

Polizei findet über 68 Kg Drogen bei Wohnungsdurchsuchung
Kassel

Polizei findet über 68 Kg Drogen bei Wohnungsdurchsuchung

Sicherheitsbehörden verschaffen sich mit einem richterlichen Beschluss Zutritt zu einer Wohnung. Richtig fündig werden sie aber erst nebenan.

27.03.2024

Kriminalität

Mann kommt mit Pistole in Laden - Flucht ohne Beute

18.12.2023

Trickbetrug in Wald-Michelbacher Nagelstudio
Polizei

Trickbetrug in Wald-Michelbacher Nagelstudio

Die Besitzerin des Geschäfts in der Nähe des NKW in der Ludwigstraße wurde geschickt abgelenkt. Die Täterin nutzte dann eine Unachtsamkeit aus.

21.07.2023

Bandenbetrug

Festnahme nach siebenjähriger Flucht an Grenze zur Schweiz

10.07.2023