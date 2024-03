Holstein Kiel holt Wehlmann als neuen Geschäftsführer

Kiel (dpa) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat einen Nachfolger für den im Sommer ausscheidenden Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver gefunden. Wie der Club am Sonntag mitteilte, übernimmt der zuletzt in Darmstadt tätige Carsten Wehlmann den Posten und wird zugleich Vize-Präsident bei den Schleswig-Holsteinern, die kurz vor dem Aufstieg in die 1. Liga stehen. Der 51-Jährige kehrt damit nach sechs Jahren an die Förde zurück.