Demonstrationen

Hunderte Menschen bei Demos in Frankfurt

Von Frauenrechten bis Palästina: Mitten in Frankfurt gehen mehr als 1.000 Menschen für ihre Anliegen auf die Straße. Was hinter den vielen Protesten steckt.

In Frankfurt demonstrieren heute viele Menschen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
In Frankfurt demonstrieren heute viele Menschen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran sind mehrere Gruppen in Frankfurt mit unterschiedlichen Anliegen auf die Straße gegangen. Am Nachmittag wurde die Zahl der Teilnehmenden an allen Veranstaltungen zunächst auf insgesamt gut 1.000 geschätzt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Man gehe davon aus, dass die Zahl noch steigen werde.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Getrennte Demozüge in Frankfurt

Bisher laufe alles friedlich. Viele Versammlungen seien noch an einem Ort, bei anderen bewegten sich die Menschen in einem Demozug. Die Polizei versuche, die Teilnehmer der Veranstaltungen getrennt zu halten. 

An einer Demonstration «für Freiheit und Demokratie im Iran» nahmen zunächst 450 Menschen teil, teilte die Polizei mit. Zu einem weiteren Demozug hatte auch das «Solidaritätskomitee mit dem Widerstand des iranischen Volkes» aufgerufen. Zudem gab es eine Kundgebung zur Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran.

Weitere Demos in der Stadt

Die Polizei sprach von insgesamt elf angemeldeten Veranstaltungen für den Samstag. Es gab auch eine Demo gegen Zionismus, eine für Solidarität mit Palästina und dem Iran. 

Eine Versammlung wurde laut Polizei aufgelöst, weil Teilnehmende antisemitische Parolen skandierten und auch nach Aufforderung der Polizei nicht damit aufhörten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Applaus für US-Intervention bei Iran-Demo in Frankfurt
Frankfurter Innenstadt

Applaus für US-Intervention bei Iran-Demo in Frankfurt

Nach den Angriffen auf den Iran versammeln sich zahlreiche Menschen in Frankfurt. Eine Rednerin dankt den USA für ihre Intervention.

28.02.2026

Viele Demos in Frankfurt
Kundgebungen

Viele Demos in Frankfurt

Tausende demonstrieren in Frankfurt zu internationalen Konflikten. Allein zu einer Demo für die Freiheit im Iran zählte die Polizei mehr als 4.000 Teilnehmende.

31.01.2026

Gericht erlaubt Pro-Palästina-Demonstration in Frankfurt
Jahrestag des Hamas-Angriffs

Gericht erlaubt Pro-Palästina-Demonstration in Frankfurt

Für den Jahrestag des Terrorangriffs auf Israel ist eine propalästinensische Demo angemeldet. Die Stadt Frankfurt hatte die Versammlung verboten - doch das Verwaltungsgericht sieht das anderes.

06.10.2025

Frankfurt verbietet Pro-Palästina-Demonstration
Jahrestag des Hamas-Angriffs

Frankfurt verbietet Pro-Palästina-Demonstration

Für den Jahrestag des Terrorangriffs auf Israel ist eine propalästinensische Demo angemeldet. Die Stadt Frankfurt entschied sich nun für ein Verbot.

02.10.2025

Mehr als 1.000 Menschen bei Pro-Palästina-Demo in Frankfurt
Nahost

Mehr als 1.000 Menschen bei Pro-Palästina-Demo in Frankfurt

Am Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel demonstrieren propalästinensische Gruppen in Frankfurt. Ein Verbot der Demonstration scheiterte vor Gericht.

07.10.2024