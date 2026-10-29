Illegale Marihuana-Plantage – Fünf Verdächtige festgenommen

Limburg (dpa/lhe) - Bei Durchsuchungen in Runkel-Schadeck (Kreis Limburg-Weilburg) haben Ermittler eine Marihuana-Plantage entdeckt und fünf Verdächtige festgenommen. Das teilten die Kriminalpolizei Limburg-Weilburg und die Staatsanwaltschaft Limburg nun über eine Aktion im Mai mit.

Demnach ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft schon Monate im Voraus verdeckt gegen die mutmaßlichen Plantagenbetreiber im Alter von 24, 29, 58 und zweimal von 34 Jahren. Bei den Durchsuchungen am 4. Mai trafen die Beamten den Angaben zufolge nicht nur auf die Beschuldigten, sondern stießen auch auf die professionell betriebene Indoor-Marihuana-Plantage. Außerdem seien 41 Kilogramm konsumbereites Marihuana beschlagnahmt worden.

Die Polizei schätzt den Straßenverkaufswert der Drogen auf 400.000 Euro. Nun müssen sich die fünf Beschuldigten in einem Strafverfahren verantworten.