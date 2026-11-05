Polizei ermittelt

Im Linienbus: Mann attackiert Schüler mit Pfefferspray

Der 64-Jährige verletzt drei Zehnjährige. Ein Junge kommt in eine Klinik. Doch warum attackierte der Mann die Kinder?

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Ostfildern (dpa/lsw) - Ein 64-Jähriger soll in einem Bus in Ostfildern (Landkreis Esslingen) einem zehnjährigen Schüler Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Nach Polizeiangaben verletzte der Mann dabei auch noch zwei weitere zehnjährige Schüler.

Demnach waren die drei Kinder und der 64-Jährige zusammen in dem Bus unterwegs. Weil die Schüler dem Mann offenbar zu laut waren, habe er einem von ihnen unvermittelt aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Der Junge musste anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden, hieß es. Die anderen beiden Schüler seien durch den eingeatmeten Sprühnebel leicht verletzt worden. Sie wurden Ort vom Rettungsdienst behandelt und ihren Eltern übergeben. 

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Die Polizei konnte den 64-Jährigen bei einer Fahndung stellen, ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

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