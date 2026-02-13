CDU

Ines Claus will Stellvertreterin von CDU-Chef Merz werden

Hessens CDU-Fraktionschefin wirbt kurz vor dem Bundesparteitag für mehr Frauen in den Parlamenten. Wie kann moderne Technik dabei helfen?

Hessens CDU-Fraktionschefin Ines Claus will in Stuttgart nach einer höheren Position im CDU-Bundesvorstand greifen. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Hessens CDU-Fraktionschefin Ines Claus will in Stuttgart nach einer höheren Position im CDU-Bundesvorstand greifen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens CDU-Fraktionschefin Ines Claus will eine von künftig sechs Stellvertreterinnen und Stellvertretern des CDU-Bundesvorsitzenden - und Kanzlers - Friedrich Merz werden. Sie stelle sich am ersten Tag des Bundesparteitags am 20. und 21. Februar in Stuttgart der Wahl, teilte die CDU-Landtagsfraktion in Wiesbaden mit. Vorerst habe Claus keine Gegenkandidaten. Sie gehört schon jetzt als einziges hessisches CDU-Mitglied dem engeren Bundesvorstand der Partei an.

Claus will Müttern das Engagement in der Partei erleichtern

Im Gespräch mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Freitagsausgabe) forderte Claus die CDU auf, Frauen das Engagement im Ortsverein zu erleichtern: «Eines ist klar: Wir brauchen mehr Frauen in den Parlamenten.» Der wirksamste Weg dorthin führe «über starke Wahlkreiskandidatinnen, die vor Ort überzeugen und direkt gewählt werden». Dass abendliche Sitzungen digital übertragen werden, nannte die hessische CDU-Fraktionsvorsitzende einen ersten Schritt, um Frauen mit Kindern das Engagement zu erleichtern. 

Claus sagte der FAZ: «Mehr Frauen in der CDU verbessern auch unsere Wahlergebnisse.» Die Sichtbarkeit von Frauen sei wichtig, «aber wir machen als Volkspartei auch bessere Politik, wenn die Hälfte der Gesellschaft mit am Tisch sitzt». Über Listen werde nicht erreicht, dass mehr Frauen für die CDU im Parlament sitzen.

