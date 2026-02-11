Landesregierung

Innenminister Poseck nach Wirbelsäulen-OP wohlauf

Nach einer Operation legt der CDU-Politiker eine mehrwöchige Pause bei öffentlichen Auftritten ein. Das Ministerium gibt Entwarnung zum Gesundheitszustand des 55-Jährigen.

Innenminister Roman Poseck (CDU) hat sich einer geplanten Operation an der Wirbelsäule unterzogen. Er hat die Operation nach Angaben seines Ministeriums gut überstanden und ist wohlauf. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Innenminister Roman Poseck (CDU) hat sich einer geplanten Operation an der Wirbelsäule unterzogen. Er hat die Operation nach Angaben seines Ministeriums gut überstanden und ist wohlauf. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) ist an der Wirbelsäule operiert worden und wird auf ärztlichen Rat in den kommenden Wochen keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Wie das Ministerium weiter mitteilte, hat der 55-Jährige die geplante Operation am Dienstag gut überstanden. 

Der Minister sei wohlauf und danke für das «entgegengebrachte Verständnis bei Absagen, Ausfällen oder Verschiebungen von Terminen». Er gehe davon aus, seine Tätigkeit in wenigen Wochen wieder in vollem Umfang ausüben zu können.

