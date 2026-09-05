Wetter am Wochenende

Ist der Sommer zurück? Wo es bald schon wieder heiß wird

Nach Gewitterschauern am Morgen steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg deutlich. Was der Deutsche Wetterdienst für den Wochenstart im Südwesten vorhersagt.

Am Montag könnte es bis zu 33 Grad heiß werden.(Archiv) Foto: Silas Stein/dpa
Am Montag könnte es bis zu 33 Grad heiß werden.(Archiv)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer heute früh in Baden-Württemberg unterwegs ist, hält den Schirm besser noch griffbereit - für den Rest des Wochenendes im Südwesten lohnt sich dann nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eher die Sonnenbrille. Denn nach einem wechselhaften Start dürfte sich spätestens am Sonntag verbreitet die Sonne durchsetzen.

Gewitterschauer am Morgen

Laut DWD-Vorhersage zieht in den Morgenstunden kurzzeitig Regen durch, vereinzelt soll es auch einen kurzen Gewitterschauer geben. Danach lockern die Wolken aber rasch wieder auf, es zeigt sich tiefblauer Himmel mit Sonnenschein. Nur im äußersten Süden, am Hochrhein, im Allgäu und am Bodensee, könnten auch am Nachmittag noch einzelne Schauer niedergehen. 

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Die Temperaturen bleiben moderat und erreichen laut DWD 20 Grad im Mittelgebirgsraum bis 26 Grad im Oberrheingraben, auf dem Feldberg soll es mit 14 Grad deutlich kühler bleiben. Der Wind aus West bis Nordwest weht mäßig bis frisch, lässt im Tagesverlauf aber nach.

Klare Nacht, dann Sonnenschein

In der Nacht zum Sonntag zeigt sich der Himmel den Angaben zufolge meist sternenklar, nur zwischen Bodensee und Iller bleiben einzelne Wolkenfelder übrig. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 11 und 6 Grad. 

Ein ruhiger Ausklang des Wochenendes bahnt sich an: Am Sonntag scheint der Vorhersage zufolge oft die Sonne bei meist wolkenlosem Himmel, die Temperaturen klettern auf 23 bis 29 Grad. Dazu weht nur ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen - beste Bedingungen für alle, die das Wochenende noch draußen ausklingen lassen wollen.

Hohe Temperaturen zum Wochenstart

Am Montag selbst bleibt es trotz Wolkendurchzugs überwiegend freundlich und meist trocken, nur vereinzelt könnte ein kurzer Schauer oder ein paar Tropfen fallen. Die Temperaturen sollen dabei noch einmal deutlich steigen: 29 bis 33 Grad sind laut Vorhersage möglich. Der Wind aus Südwest bis West weht mäßig, in freien Lagen sind zwischendurch auch stärkere Böen denkbar.

In der Nacht zum Dienstag dreht sich das Bild dann: Der DWD rechnet mit wechselnder bis starker Bewölkung, verbreitet sollen Regenschauer aufkommen. Die Werte sinken auf 17 bis 14 Grad.

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