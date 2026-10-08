DWD-Vorhersage

Jetzt wird es nass: Wo es im Südwesten viel regnen soll

In Baden-Württemberg wird es kühler und ungemütlicher. Am heutigen Donnerstag ist es laut DWD oft regnerisch, teils stundenlang. In diesen Regionen besonders lange.

DWD-Vorhersage: Viel Regen in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
DWD-Vorhersage: Viel Regen in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Den Menschen in Baden-Württemberg stehen nasse Tage bevor. Am heutigen Donnerstag sei es im Land oft regnerisch, gebietsweise auch über mehrere Stunden hinweg anhaltend, hieß es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Letzteres sei vor allem im Schwarzwald sowie der Region vom Bodensee bis zum Allgäu zu erwarten, sagte ein DWD-Meteorologe auf Nachfrage. Generell sei aber in ganz Baden-Württemberg mit Niederschlägen zu rechnen, sodass quasi jeder einmal nass werden dürfte, so der Meteorologe.

Zudem dürfte es kühler als zuletzt werden. Der DWD prognostizierte für heute Höchsttemperaturen von 13 bis 17 Grad. Ähnliche Höchstwerte sagte der DWD auch für Freitag vorher. Dann soll es nämlich neun bis 16 Grad geben. Am Freitag komme im Tagesverlauf in Nordbaden wieder Regen auf. 

Am Samstag sei es dann stark bewölkt und verbreitet schauerartiger. Zum Teil gebe es auch Regen mit Gewittern. Die Höchsttemperaturen reichten von elf Grad an der Donau bis 17 Grad in der Ortenau.

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