Jetzt wird es nass: Wo es im Südwesten viel regnen soll

Stuttgart (dpa/lsw) - Den Menschen in Baden-Württemberg stehen nasse Tage bevor. Am heutigen Donnerstag sei es im Land oft regnerisch, gebietsweise auch über mehrere Stunden hinweg anhaltend, hieß es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Letzteres sei vor allem im Schwarzwald sowie der Region vom Bodensee bis zum Allgäu zu erwarten, sagte ein DWD-Meteorologe auf Nachfrage. Generell sei aber in ganz Baden-Württemberg mit Niederschlägen zu rechnen, sodass quasi jeder einmal nass werden dürfte, so der Meteorologe.