Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Jogger hat am Donnerstag im Frankfurter Stadtwald einen toten Mann entdeckt. Dieser habe in einem Holzpavillon gelegen, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Die Umstände des Todes des Mannes seien noch unklar, sagte der Sprecher. Mehrere Medien hatten über den Leichenfund berichtet.