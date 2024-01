Toter im Stadtwald gefunden: Leiche identifiziert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei dem vergangene Woche im Frankfurter Stadtwald gefundenen Mann handelt es sich laut Ermittlern um einen 72-Jährigen aus dem Obdachlosenmilieu. «Die Entwicklungen laufen auf Hochtouren», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Montag. Am vergangenen Freitag wurde demnach die Leiche obduziert, zur Feststellung der Todesursache stehen noch weitere Untersuchungen aus. Die Ermittler schließen ein Gewaltverbrechen derzeit nicht aus. Ein Jogger hatte den toten Mann am Donnerstag in einem Holzpavillon entdeckt.