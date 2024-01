Toter im Stadtwald - Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Leichenfund im Frankfurter Stadtwald ist ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Es gebe Hinweise hierfür, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nähere Angaben wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht machen. Ein Jogger hatte den bislang noch nicht identifizierten toten Mann am Donnerstag in einem Holzpavillon entdeckt. Für Freitag war nach Angaben eines Sprechers eine Obduktion der Leiche geplant.