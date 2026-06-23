Kriminalität

Jugendliche in Bus von Mann belästigt

Ein Mädchen sitzt in einem Bus. Ein Unbekannter setzt sich neben sie - und legt dann seine Hand auf ihren Schenkel. Was über den Vorfall in Leonberg bekannt ist.

Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung in Leonberg nach einem Unbekannten. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung in Leonberg nach einem Unbekannten. (Symbolbild)

Leonberg (dpa/lsw) - Ein Mann soll in einem Bus in Leonberg im Kreis Böblingen ein Mädchen sexuell belästigt haben. Laut der 13-Jährigen setzte sich der Unbekannte neben sie, sprach sie an und legte seinen Arm um sie sowie seine Hand auf ihren Oberschenkel, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen stieg verängstigt an einer Haltestelle aus, informierte ihren Vater und erstattete gemeinsam mit ihm Anzeige. Ob andere Fahrgäste den Vorfall am Montag bemerkten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

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