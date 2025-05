Jugendliche werfen Steine auf fahrende Züge

Graben-Neudorf (dpa/lsw) - Jugendliche haben in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) Steine aus dem Gleisbett auf vorbeifahrende Züge geworfen. Die sechs Teenager im Alter von 14 bis 17 Jahren hielten sich nach Polizeiangaben am Donnerstagabend an einer vielbefahrenen Strecke nahe dem Bahnhof auf. Ein Zeuge habe sie beobachtet und den Notruf gewählt.