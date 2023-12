Jung weist zu Weihnachten auf Leid vieler Kinder hin

Darmstadt (dpa/lhe) - Auf die bedrohte Lage vieler Kinder in Krisengebieten hat Kirchenpräsident Volker Jung zu Weihnachten hingewiesen. Die Weihnachtsgeschichte lenke den Blick auf «das verletzliche Kind in der Krippe», sagte der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in seiner am Freitag vorab verbreiteten Weihnachtsbotschaft. «Ich schaue an diesem Weihnachtsfest besonders auf Kinder, deren Leben bedroht ist - von Krieg und Gewalt, von Elend und Not», sagte Jung. «Es ist entsetzlich, wie Menschen - und besonders die Kinder - in den Kriegen dieser Welt leiden - in der Ukraine, in Israel und Palästina und anderswo.»