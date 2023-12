Volker Jung hebt Leid der Kinder durch Kriege hervor

Darmstadt (dpa/lhe) - An Heiligabend erinnert der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Volker Jung an Kinder in Krisengebieten. «Es ist entsetzlich, wie Menschen - und besonders die Kinder - in den Kriegen dieser Welt leiden - in der Ukraine, in Israel und Palästina und anderswo», erklärte Jung am Sonntag in Darmstadt.