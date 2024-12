Kirchenpräsident Jung: Abschiebeforderungen «beschämend»

Darmstadt (dpa) - Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat den Sturz von Präsident Baschar al-Assad als Ende eines mehr als 50-jährigen Regimes des Schreckens und der Folter in Syrien bezeichnet. «Es ist nur zu verständlich, dass viele Syrerinnen und Syrer jetzt aufatmen, sich freuen und auf eine bessere Zukunft hoffen, an der sie mitarbeiten möchten», teilte Volker Jung mit. Allerdings sei noch nicht absehbar, wie sich die Lage in dem Land entwickeln werde.