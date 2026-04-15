Junge bei Unfall auf Fahrbahn geschleudert und verletzt
Ein elfjähriger Radfahrer wird im Main-Kinzig-Kreis von einem Auto erfasst. Das Kind kam in ein Krankenhaus.
Rodenbach (dpa/lhe) - Ein elfjähriges radfahrendes Kind ist im Main-Kinzig-Kreis von einem Auto erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und leicht verletzt worden. Der Junge soll laut Polizei nach ersten Erkenntnissen in Rodenbach die Vorfahrt des 58-jährigen Autofahrers missachtet haben. Dieser konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind kam in ein Krankenhaus.