Verkehr

Junge bei Unfall auf Fahrbahn geschleudert und verletzt

Ein elfjähriger Radfahrer wird im Main-Kinzig-Kreis von einem Auto erfasst. Das Kind kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei wird in Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis zu einem Unfall mit einem radfahrenden Kind gerufen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei wird in Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis zu einem Unfall mit einem radfahrenden Kind gerufen. (Symbolbild)

Rodenbach (dpa/lhe) - Ein elfjähriges radfahrendes Kind ist im Main-Kinzig-Kreis von einem Auto erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und leicht verletzt worden. Der Junge soll laut Polizei nach ersten Erkenntnissen in Rodenbach die Vorfahrt des 58-jährigen Autofahrers missachtet haben. Dieser konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind kam in ein Krankenhaus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dreijähriger Junge auf Tankstellengelände von Auto erfasst
Unfall in Frankfurt

Dreijähriger Junge auf Tankstellengelände von Auto erfasst

Durch den Aufprall wird das Kind mehrere Meter nach hinten geschleudert. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

19.08.2025

Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt
Unfall

Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Im Main-Kinzig-Kreis wird ein Mann von einem Auto angefahren. Per Lichthupe versucht ein anderer Autofahrer noch, den Fahrer des Unfallwagens auf den Fußgänger aufmerksam zu machen. Vergeblich.

01.05.2025

Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt
Unfall

Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein Auto erfasst auf einer Landstraße einen Fußgänger. Der Mann wird durch den Zusammenstoß in ein Feld geschleudert und erleidet tödliche Verletzungen.

15.09.2024

Achtjähriger von ausparkendem Auto erfasst: Schwer verletzt
Main-Kinzig-Kreis

Achtjähriger von ausparkendem Auto erfasst: Schwer verletzt

In Gelnhausen ist ein acht Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger stieß ihn beim Ausparken um.

22.04.2024

Gelnhausen

Unfall mit Sportwagen im Main-Kinzig-Kreis

04.01.2024