Kollision

Junge Frau bei Unfall nahe Haiger ums Leben gekommen

Mitten am Tag kollidieren zwei Autos auf einer Landstraße. Für eine 22-Jährige endet der Unfall tödlich. Wie es dazu kommen konnte? Völlig unklar.

Eine 22-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall bei Haiger ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Eine 22-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall bei Haiger ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Bei einem tödlichen Verkehrsunfall im Lahn-Dill-Kreis ist eine junge Autofahrerin ums Leben gekommen. Die 22-Jährige stieß mit ihrem Wagen am frühen Nachmittag auf der L3044 bei Haiger in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Der 25 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, ein 18 Jahre alter Beifahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die L3044 blieb stundenlang voll gesperrt - erst am späten Abend wurde sie wieder freigegeben.

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