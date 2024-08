Junge Frau beißt Polizisten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine 19-Jährige hat in der Nacht zum Sonntag einen Polizisten mit einem Biss verletzt. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten gegen 03:30 Uhr ins Elternhaus der jungen Frau gerufen, da sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Vor Ort habe die Frau einen 26-jährigen Beamten angegriffen und in den Oberkörper gebissen. Die 19-Jährige wurde in einer Klinik untergebracht. Auch der verletzte Polizist kam ins Krankenhaus, wurde aber nach kurzer Zeit wieder entlassen.