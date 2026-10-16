Junge Männer mit Messer bedroht und verfolgt
In der Nähe eines Schulzentrums soll ein Mann mehrere Personen angebrüllt und Stichbewegungen mit einem Messer gemacht haben. Eine Streife macht ihn kurz darauf ausfindig.
Böblingen (dpa/lsw) - Ein 44-Jähriger soll in Böblingen (Kreis Böblingen) fünf junge Männer mit einem Messer bedroht und verfolgt haben. Der Verdächtige soll die Gruppe in der Nähe des kaufmännischen Schulzentrums zunächst provokant angebrüllt und beleidigt haben, wie die Polizei mitteilte. Als sie demnach erkannten, dass der 44-Jährige mutmaßlich Stichbewegungen mit einem Messer ausführte, flüchteten sie in Richtung des Schulgebäudes.
Der Mann verfolgte sie laut Polizei kurz, ließ dann aber von ihnen ab. Eine Streife entdeckte ihn wenig später. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten ein Messer sicher. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,6 Promille. Der Mann wurde wegen des Verdachts einer psychischen Ausnahmesituation in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.