Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den Protesten Ende Oktober ruft die Initiative «Gen Z regelt» erneut zu Demonstrationen in Baden-Württemberg auf. Die jungen Menschen wollen am Freitag (20.11.) wieder für ein bezahlbares Leben, mehr Geld für Schulen, eine konsequentere Klimapolitik und gegen hohe Mieten sowie gegen eine mögliche Wehrpflicht demonstrieren. Die bislang bekannten Anmeldezahlen deuten allerdings auf ein deutlich geringeres Interesse als bei den Protesten Ende Oktober hin.

Nach den Ausschreitungen im Umfeld der damaligen Demonstrationen war in der Politik unter anderem über ein Verbot weiterer Versammlungen diskutiert worden. Zahlreiche Jugendorganisationen hatten sich von der Gewalt distanziert.

Weniger Anmeldungen

Zu den neuen Protesten hat die Initiative nach eigenen Angaben in mehreren Städten aufgerufen, darunter Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Ulm, Freiburg und Lörrach. Allerdings haben sich auf der Internetseite des Bündnisses bislang deutlich weniger Menschen interessiert gemeldet als vor den Demonstrationen Ende Oktober: In Stuttgart waren es knapp 1000, in Karlsruhe etwas mehr als 400, in Mannheim rund 250 und in Lörrach 50. Diese Zahlen geben keinen verlässlichen Aufschluss über die tatsächliche Beteiligung.

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Bei den Protesten Ende Oktober hatte es in Stuttgart und Karlsruhe Zwischenfälle gegeben. In der Landeshauptstadt war unter anderem Pyrotechnik gezündet worden; Beamte und Polizeifahrzeuge wurden mit Flaschen, Steinen und Farbbeuteln beworfen. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Polizisten leicht verletzt und rund 50 Straftaten registriert. Die überwiegende Mehrheit der Demonstrierenden hatte sich nach Angaben der Behörden friedlich verhalten.

Politik trifft Jugend

Kurz vor den Protesten wollen sich führende Landespolitiker am Freitag unter dem Motto «NextGen trifft Politik» mit Vertreterinnen und Vertretern von Jugendverbänden beraten (14.30 Uhr). Auf Einladung von Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) nehmen unter anderem Kultusminister Andreas Jung (CDU) und Sozialminister Oliver Hildenbrand (Grüne) an dem Gespräch teil. Ebenso am Tisch sitzen die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen sowie die Vorsitzenden des Landesjugendrings, des Landesjugendbeirats, des Landesschülerbeirats und des Dachverbands der Jugendgemeinderäte.

Die Erwartungen der jungen Teilnehmer sind hoch: «Das Gespräch muss mehr sein als Symbolpolitik und ein schöner Fototermin», sagt Johannes Stahl vom Landesschülerbeirat. «Wir erwarten konkrete Zusagen, denn unserer Generation fehlt die Zukunftsperspektive.»

Wichtig sei der politische Wille, in die Jugend zu investieren. Das jugendliche Ehrenamt müsse gestärkt werden, es brauche zudem eine Landesstrategie gegen Kinder- und Jugendarmut und bessere Möglichkeiten für junge Menschen, um sich zu beteiligen. «Die Politik muss proaktiv agieren und nicht immer nur reagieren», sagte Stahl.

Auch Sozialminister Hildenbrand betont den Wert des Kontakts zwischen Politik und Jugend. «Junge Menschen haben etwas zu sagen und ein Recht darauf, dass wir ihnen zuhören und sie ernst nehmen», sagte Hildenbrand im Vorfeld des Treffens.

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