Junge streitet mit Mutter und springt aus dem Fenster

Schorndorf (dpa/lsw) - Nach einem Streit mit seiner Mutter ist ein neunjähriger Junge in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) aus dem Fenster gesprungen und hat sich schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Ersten Erkenntnissen nach sprang das Kind am Sonntag vermutlich als Überreaktion nach einer familiären Auseinandersetzung aus dem zweiten Stock. Die Familie setzte einen Notruf ab. Die genauen Umstände müssten ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Tatvorwurf gegen Mutter oder Vater bestehe derzeit nicht.