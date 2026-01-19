Familie mit Einjährigem nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist eine dreiköpfige Familie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Bei allen bestünde der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Der 41 Jahre alte Vater habe sich zudem an den Beinen verletzt, weil er vom Balkon aus dem ersten Stock gesprungen sei, teilte die Polizei mit.

Die 34 Jahre alte Mutter und das knapp zweijährige Kind wurden mit einer Drehleiter vom Balkon der brennenden Wohnung geholt. Auch andere Bewohner des Hauses wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.