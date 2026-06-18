Tierschutz

Junge Uhus aus Marburg bereiten sich auf Freiheit vor

Drei junge Uhus mit den Namen juhu 1, 2 und 3 trainieren in Marburg fürs Fliegen. Nach dem Sommer beginnt für sie ein großes Abenteuer.

Die jungen Uhus sollen nach dem Sommer ausgewildert werden. Foto: Uli Deck/dpa
Die jungen Uhus sollen nach dem Sommer ausgewildert werden.

Marburg (dpa/lhe) - Drei im Frühjahr von der Elisabethkirche in Marburg geborgenen Uhus sind demnächst bereit für die Freiheit: Ungefähr im September sollen sie ausgewildert werden. Zuvor würden sie von der Wildvogelstation beringt, teilte der Naturschutzbund Nabu in Marburg mit. Die mittlerweile etwa 13 Wochen alten Jungtiere waren Ende März aus dem Nistkasten geholt worden, nachdem sich ihr Vater abgesetzt hatte, der für die Futterbeschaffung zuständig war. Sie wurden juhu 1, juhu 2 und juhu 3 genannt und in eine Wildvogelstation gebracht, wo sie von einer Amme betreut werden. Mittlerweile können sie fliegen und leben in einer großen Voliere.

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