Schläge und Tritte

Junger Mann verprügelt und ausgeraubt

Ein 18-Jähriger wird bei einem Treffen in Plochingen von sieben Maskierten attackiert und ausgeraubt. Was die Polizei über den Ablauf weiß.

Die unbekannten Täter flüchteten mit Geldscheinen und einem Parfüm. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die unbekannten Täter flüchteten mit Geldscheinen und einem Parfüm. (Symbolbild)

Plochingen (dpa/lsw) - Ein junger Mann ist von einer siebenköpfigen maskierten Gruppe verprügelt und ausgeraubt worden. Die Täter haben ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Als der 18-Jährige am Freitagabend dann am Boden in Plochingen (Landkreis Esslingen) lag, sollen die Täter wiederholt auf ihn eingetreten haben. Mit mehreren Geldscheinen und einem Parfüm seien die Unbekannten schließlich geflohen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 18-Jährige habe sich zuvor über Social Media mit einem Unbekannten verabredet, um eine E-Zigarette zu kaufen. Am vereinbarten Ort tauchten dann aber die maskierten Täter auf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: 26-Jähriger attackiert und ausgeraubt 
Überfall in Neckarau

Mannheim: 26-Jähriger attackiert und ausgeraubt 

In Mannheim-Neckarau ist ein 26-Jähriger auf dem Weg zur Straßenbahn von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

19.01.2026

Zwölfjähriger wird von Jugendlichen attackiert
Kriminalität

Zwölfjähriger wird von Jugendlichen attackiert

Schläge ins Gesicht, Tritte in den Bauch – eine Gruppe Jugendlicher soll einen Zwölfjährigen angegriffen haben. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

10.11.2025

Mannheim: 26-Jähriger am Wasserturm verprügelt und ausgeraubt
Kriminalität

Mannheim: 26-Jähriger am Wasserturm verprügelt und ausgeraubt

Erst eine Umarmung, dann folgten Schläge: Ein 26-Jähriger wurde am Mannheimer Wasserturm von einer Gruppe niedergeschlagen und ausgeraubt.

24.10.2025

28-Jähriger von Gruppe verprügelt und getreten
Polizei

28-Jähriger von Gruppe verprügelt und getreten

Gleich neun Personen hatten es auf den Mann in der Nähe des Schriesheimer Straßenfestes abgesehen und attackierten ihn auch noch, als er schon am Boden lag.

05.09.2023

Ettlingen

Pärchen wird von Unbekannten attackiert und ausgeraubt

17.05.2023