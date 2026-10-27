Ohne Verbindung

Kabelschaden trifft Tausende Vodafone-Kunden

Eine Betriebsstelle in Frankfurt-Ginnheim ist dem Unternehmen zufolge ausgefallen – mit Folgen. Die Störung könnte durch Bauarbeiten entstanden sein.

Bei bis zu 28.386 Kabelkunden waren Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Bei bis zu 28.386 Kabelkunden waren Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Vodafone-Kunden im Raum Frankfurt und Bad Vilbel haben am Dienstag zwischenzeitlich keinen Zugriff auf Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie gehabt. Betroffen von der Störung seien bis zu 28.386 Kabelkunden, teilte Vodafone am Dienstagabend mit. Ursache sei ein «Anbindungsfehler». An einer Behebung arbeite man, hieß es. Über die Störung hatte auch hessenschau.de berichtet.

Eine Betriebsstelle in Frankfurt-Ginnheim, über die diese Kunden an das Glasfaserkabelnetz angeschlossen sind, sei vorübergehend außer Betrieb, teilte Vodafone weiter mit. «Grund ist ein Kabelschaden auf der Zufuhrstrecke zu dieser Betriebsstelle.» Er sei wohl bei Bauarbeiten entstanden.

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