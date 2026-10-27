Kabelschaden trifft Tausende Vodafone-Kunden
Eine Betriebsstelle in Frankfurt-Ginnheim ist dem Unternehmen zufolge ausgefallen – mit Folgen. Die Störung könnte durch Bauarbeiten entstanden sein.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Vodafone-Kunden im Raum Frankfurt und Bad Vilbel haben am Dienstag zwischenzeitlich keinen Zugriff auf Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie gehabt. Betroffen von der Störung seien bis zu 28.386 Kabelkunden, teilte Vodafone am Dienstagabend mit. Ursache sei ein «Anbindungsfehler». An einer Behebung arbeite man, hieß es. Über die Störung hatte auch hessenschau.de berichtet.
Eine Betriebsstelle in Frankfurt-Ginnheim, über die diese Kunden an das Glasfaserkabelnetz angeschlossen sind, sei vorübergehend außer Betrieb, teilte Vodafone weiter mit. «Grund ist ein Kabelschaden auf der Zufuhrstrecke zu dieser Betriebsstelle.» Er sei wohl bei Bauarbeiten entstanden.