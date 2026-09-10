Känguru büxt aus – und landet wieder bei seinen Hühnern

Kirchheim am Ries (dpa/lsw) - 1,40 Meter groß, schnell und auf der Flucht: Ein Känguru ist nach elf Stunden Suche durch Polizei und Besitzer erschöpft in seinem heimischen Gehege eingeschlafen. «Als er zu Hause war, hat er gut geschlafen. Da hat man ihm den Tag angemerkt», erzählt Celine Mattausch, die zusammen mit ihrem Mann und ihrem Bruder Besitzerin des Kängurus namens «Karl Heinz» ist.

Tier wird mit Fahrsilos ausgebremst

Das zweieinhalb Jahre alte Männchen ist demnach ein Bennett-Wallaby und war am Mittwoch in Kirchheim am Ries auf der Schwäbischen Alb ausgebüxt. Am Abend wurde das Tier laut Mattausch zufällig in einem Wald entdeckt. Auf dem Bauernhof von Freunden gelang es schließlich, das Känguru mit Hilfe von Fahrsilos einzufangen.

Ins rund 1,5 Kilometer entfernte Zuhause wurde «Karl Heinz» anschließend im Auto gebracht. «Wir haben ihn ins Auto reingetragen und festgehalten. Das ging problemlos», sagt Mattausch. Zu diesem Zeitpunkt sei das Tier schon nicht mehr gestresst gewesen.

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Bis auf zwei Meter herangekommen

Die Besitzer hatten am Morgen bemerkt, dass das Känguru verschwunden war, und die Polizei alarmiert. Das Tier hielt sich unter anderem in einem Wald nahe einer Landstraße auf. Zwischenzeitlich waren auch Beamte in dem Waldstück nahe der bayerischen Grenze im Einsatz. Weil sich der Ausreißer jedoch im Wald aufhielt und keine Straßen betroffen waren, zogen sie nach einiger Zeit wieder ab.

Die Besitzer und ihre zahlreichen Helfer gaben die Suche allerdings nicht auf. Mattausch gelang es sogar einmal, sich «Karl Heinz» bis auf etwa zwei Meter zu nähern. Das Känguru höre auf seinen Namen, sagt sie. Dramatisch wurde es noch einmal, als sich das Tier von starken Windgeräuschen ablenken ließ und erneut davon hüpfte.

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