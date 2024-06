Kampf gegen Lehrermangel: Hessen startet Nachwuchskampagne

Wiesbaden (dpa/lhe) - Influencer gesucht: Mit einem neuen Motto wirbt Hessen bei Schulabgängern für ein Lehramtsstudium. In der Kampagne werden die Jugendlichen in einer Schulklasse zu «Followern», das Unterrichten zum «Influencen» und die Vertretungsstunde zum «Takeover», wie das Bildungsministerium am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die aktuellen Slogans der Initiative «Die Zukunft braucht Dich! Als Lehrerin oder Lehrer» lauten unter anderem «Influencen kann man in Hessen studieren», «Hier macht Influencen richtig Sinn» oder «Sicher Dir 25 Follower pro Stunde».

Geworben wird auf Plakaten, die landesweit an Bahnhöfen, Bushaltestellen und gezielt rund um Schulen platziert sind. In Spots über soziale Medien werden Situationen in der Schule und das Wirken der Lehrkräfte beschrieben - mit typischen Begriffen aus der Influencer-Welt.