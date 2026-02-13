Karlsruher SC geht mit 1:5 beim 1. FC Nürnberg unter
Der Karlsruher SC kassiert in der 2. Liga eine Abreibung. Die Leistung in Nürnberg ist indiskutabel.
Nürnberg (dpa/lsw) - Ein lethargischer Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine Klatsche beim 1. FC Nürnberg kassiert. Die defensiv überforderte Mannschaft von Trainer Christian Eichner unterlag zum Auftakt des 22. Spieltags mit 1:5 (0:3) beim fränkischen Traditionsverein. Die Karlsruher warten nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg und müssen sich in der Tabelle wieder nach unten orientieren.
Der neue Vertrag für Trainer Miroslav Klose setzte beim 1. FC Nürnberg hingegen offensichtlich Kräfte frei. Die von den Mehrfachtorschützen Mohamed Ali Zoma und Julian Justvan angetriebenen Franken beendeten genau zum richtigen Zeitpunkt ihr Tief von zuletzt drei sieglosen Spielen.
Mit dem achten Saisondreier überholte der diesmal auftrumpfende Club den extrem behäbigen KSC in der Tabelle und liegt mit nun 29 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang acht.
Justvan zweimal, Zoma dreimal
Vor rund 28.000 Zuschauern sorgten die Nürnberger, die monatelang auf einen neuen Vertrag für ihren Trainer Klose gewartet hatten, schon früh für klare Verhältnisse. Zweimal Justvan (25. Minute, 28.) und Zoma (41., 50., 65.) mit seinen Saisontoren sechs bis acht ließen die Club-Fans über den höchsten Saisonsieg jubeln. Ein von Marvin Wanitzek verwandelter Elfmeter (58.) nach Foul von Debütant Justin von der Hitz an Leon Opitz bedeutete für die Karlsruher den Ehrentreffer.
Beim 1. FC Nürnberg ragten aber nicht nur Zoma oder Justvan heraus. Adriano Grimaldi als Anspielstation im Sturm und der lauffreudige Startelf-Debütant Rabby Nzingoula im defensiven Mittelfeld rundeten mit ihren Leistungen einen perfekten Club-Abend ab. Es war gleichzeitig ein glänzendes Vertragsgeschenk für ihren Trainer.