Kassel: documenta soll vom Krisen- zum Beispielfall werden

Berlin/Kassel (dpa) - Nach der Antisemitismusdebatte um die jüngste documenta soll die internationale Kunstausstellung in Kassel zum Modell im Umgang mit dieser Frage werden. «Wir wollen aus dem Krisenfall einen Beispielfall machen», sagte der hessische Kulturminister Timon Gremmels am Mittwoch im Kulturausschuss des Bundestages. Dabei gehe es nicht allein um die documenta, «sondern die Frage: Wie ist es in Deutschland noch möglich, internationale Ausstellungen mit Weltanspruch zu machen?».