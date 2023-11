Keine weiteren Preissteigerungen bei Martinsgänsen

In Deutschland verbringen die meisten Gänse in der Freilandhaltung ihr Leben. Dies bedeutet, dass sie tagsüber auf der Weide sind und mindestens vier Quadratmeter Auslauf pro Tier gewährleistet ist. Gänsen aus der Haltungsform «bäuerliche Freilandhaltung» werden zehn Quadratmeter zugestanden. Am meisten Platz haben die Tiere aus der «bäuerlichen Freilandhaltung - unbegrenzter Auslauf». Nach Angaben des Verbandes gibt es in Hessen nur wenige Gänsemastbetriebe.