Kind in Brunnen unter Wasser gedrückt - Staatsschutz prüft
Ein Mann soll einen Zweijährigen in der Rastatter Innenstadt attackiert haben. Wie die Polizei das Geschehen bislang bewertet.
Rastatt (dpa) - Nach einem Angriff auf einen Zweijährigen, den ein Mann an einem Brunnen in der Rastatter Innenstadt für einige Sekunden unter Wasser gedrückt haben soll, ermittelt der Staatsschutz. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei berichtet, der Mann habe bei dem Vorfall am Mittwoch «ausländerfeindlich» auf den Jungen eingeredet. Dies werde nun weiter geprüft, sagte ein Polizeisprecher nun.
Nach ersten Erkenntnissen sei eher davon auszugehen, dass der nach wie vor gesuchte Mann psychisch verwirrt gewesen sei als ideologisch motiviert. Unterschiedliche Zeugenaussagen dazu müssten nun ausgewertet werden. Das Kind hat dem Sprecher zufolge osteuropäischen Migrationshintergrund.
Die Polizei ermittelt laut der Mitteilung wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Das Kind, das an dem Brunnen gespielt hatte, sei aber unversehrt geblieben. Seine Mutter und Passanten hatten sich eingeschaltet, daraufhin habe der Mann von dem Zweijährigen abgelassen und sei davongelaufen. Den Tatverdächtigen beschreibt die Polizei unter anderem als etwa 50 bis 60 Jahre alt.