Kind in Brunnen unter Wasser gedrückt - Staatsschutz prüft

Rastatt (dpa) - Nach einem Angriff auf einen Zweijährigen, den ein Mann an einem Brunnen in der Rastatter Innenstadt für einige Sekunden unter Wasser gedrückt haben soll, ermittelt der Staatsschutz. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei berichtet, der Mann habe bei dem Vorfall am Mittwoch «ausländerfeindlich» auf den Jungen eingeredet. Dies werde nun weiter geprüft, sagte ein Polizeisprecher nun.



Nach ersten Erkenntnissen sei eher davon auszugehen, dass der nach wie vor gesuchte Mann psychisch verwirrt gewesen sei als ideologisch motiviert. Unterschiedliche Zeugenaussagen dazu müssten nun ausgewertet werden. Das Kind hat dem Sprecher zufolge osteuropäischen Migrationshintergrund.