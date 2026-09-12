Kollision

Kind läuft vor Straßenbahn und wird verletzt

Ein kleines Kind läuft vor die Bahn. Der Fahrer kann einen Unfall laut Polizei nicht mehr verhindern.

Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein drei Jahre altes Kind ist in Frankfurt von einer Straßenbahn angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Kind auf die Gleise gelaufen, teilte die Polizei mit. Der Straßenbahnfahrer habe eine Vollbremsung gemacht, die Kollision jedoch nicht mehr verhindern können. 

Das Kind sei bei dem Unfall am Freitag leicht verletzt worden. Zusammen mit seiner Mutter kam es in ein Krankenhaus. Von den Fahrgästen in der Bahn wurde niemand verletzt.

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