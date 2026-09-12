Kind läuft vor Straßenbahn und wird verletzt
Ein kleines Kind läuft vor die Bahn. Der Fahrer kann einen Unfall laut Polizei nicht mehr verhindern.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein drei Jahre altes Kind ist in Frankfurt von einer Straßenbahn angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Kind auf die Gleise gelaufen, teilte die Polizei mit. Der Straßenbahnfahrer habe eine Vollbremsung gemacht, die Kollision jedoch nicht mehr verhindern können.
Das Kind sei bei dem Unfall am Freitag leicht verletzt worden. Zusammen mit seiner Mutter kam es in ein Krankenhaus. Von den Fahrgästen in der Bahn wurde niemand verletzt.