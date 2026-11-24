Kind von Straßenbahn angefahren
In Frankfurt wird ein Kind beim Überqueren eines Bahnsteigs von einer Straßenbahn angefahren. Der Elfjährige kommt mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurter Stadtteil Preungesheim hat eine Straßenbahn einen Elfjährigen angefahren. Der Junge sei bei dem Vorfall am Montagnachmittag zuvor aus einer anderen Straßenbahn ausgestiegen und habe den Bahnübergang überquert, teilte die Polizei mit.
Dabei sei es zu dem Zusammenstoß mit der Bahn aus der Gegenrichtung gekommen. Laut den Angaben fiel der Junge zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu den genauen Umständen des Unfalls wurden Ermittlungen aufgenommen.