Kinder sollen gezündelt und Brand ausgelöst haben
Großeinsatz in Herbertingen: Ein Dachstuhl brennt, der Schaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Was die Ermittler zum Auslöser sagen.
Herbertingen (dpa/lsw) - Zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren stehen im Verdacht, einen Brand in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) ausgelöst zu haben. Nach ersten Ermittlungen sollen die Jungen am Abend vor dem Brand in dem Wohnhaus gezündelt haben. Eigenen Angaben zufolge hätten sie die Flammen gelöscht, bevor sie die Örtlichkeit verließen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer in der Nacht erneut aufflammte.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am frühen Donnerstagmorgen alarmiert worden, nachdem der Dachstuhl eines leerstehenden Wohnhauses sowie ein angrenzender Lageranbau auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vollbrand gestanden hatten. Nach einem einstündigen Großeinsatz brachte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle, die betroffenen Gebäude brannten jedoch vollständig nieder. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.
Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Bei dem Brand war ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden.