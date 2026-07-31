Kinder sollen gezündelt und Brand ausgelöst haben

Herbertingen (dpa/lsw) - Zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren stehen im Verdacht, einen Brand in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) ausgelöst zu haben. Nach ersten Ermittlungen sollen die Jungen am Abend vor dem Brand in dem Wohnhaus gezündelt haben. Eigenen Angaben zufolge hätten sie die Flammen gelöscht, bevor sie die Örtlichkeit verließen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer in der Nacht erneut aufflammte.