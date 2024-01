Kinzigtalsperre besteht erste Bewährungsprobe nach Sanierung

Millionen Liter Wasser kommen nicht beim Verbraucher an

Nicht jeder Tropfen Wasser in den kommunalen Leitungen kommt auch bei den Wasserhähnen der Verbraucher an. Risse, undichte Stellen und andere Faktoren verhindern das. Für Naturschützer ein unhaltbarer Zustand. Die zuständigen Behörden sehen es nicht ganz so dramatisch.