See in Kinzigtalsperre noch kein Zeichen für neues Anstauen

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Vor der kürzlich instand gesetzten Kinzigtalsperre hat sich in den vergangenen Tagen bereits wieder ein kleiner Stausee gebildet. «Wir hatten dauerhafte und teilweise sehr starke Niederschläge in der Region in jüngster Zeit», erklärte Holger Scheffler, Geschäftsführer des Wasserverbands Kinzig, der die Anlage betreibt. «Zudem sind die Wiesen vor dem Staudamm völlig gesättigt, was natürlich den Oberflächenabfluss der Flüsse spürbar erhöht und damit auch zu dem Anstieg des Wassers in der Talsperre geführt hat.»