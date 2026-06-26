Bildung

Kirchen wollen gemeinsam Religionsunterricht anbieten

Die Kirchen sehen es als starkes Zeichen der Ökumene: Im kommenden Schuljahr können Schulen einen konfessionell-kooperativen Religionsunterricht anbieten.

«Hessen schafft für den bekenntnisorientierten evangelischen und katholischen Religionsunterricht in den Schulen ein neues, zusätzliches Angebot», teilte Kultusminister Armin Schwarz (CDU) mit. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
«Hessen schafft für den bekenntnisorientierten evangelischen und katholischen Religionsunterricht in den Schulen ein neues, zusätzliches Angebot», teilte Kultusminister Armin Schwarz (CDU) mit. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Kirchen in Hessen und das Land wollen ab dem kommenden Schuljahr eine neue Form für den Religionsunterricht anbieten. Es solle eine konfessionelle Kooperation im evangelischen und katholischen Unterricht geben, teilten die Bistümer und evangelischen Landeskirchen mit.

«Das neue Angebot orientiert sich am schulischen Bedarf und kann für die ersten bis zehnten Jahrgangsstufen auf Antrag umgesetzt werden», heißt es in einer Mitteilung. Die Kirchen werten dies als «starkes Zeichen gelebter Ökumene».

«Hessen schafft für den bekenntnisorientierten evangelischen und katholischen Religionsunterricht in den Schulen ein neues, zusätzliches Angebot», teilte Kultusminister Armin Schwarz (CDU) mit. Bei der katholischen Kirche heißt es: «Mit dem konfessionell-kooperativen Religionsunterricht beschreiten wir gemeinsam einen zukunftsweisenden Weg. Wir reagieren auf die Lebenswirklichkeit junger Menschen, ohne das konfessionelle Profil aufzugeben.»

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