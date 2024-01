Kirchenpräsident Jung sieht AfD im Ganzen als rechtsextrem

Darmstadt (dpa) - Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung, sieht die gesamte AfD als rechtsextrem an. Der Verfassungsschutz habe die Partei bereits in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft, teilte Jung am Donnerstag in Darmstadt mit. «Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass diese Partei auch im Ganzen rechtsextrem ist.»

Die menschenverachtenden Ideen, die mit der Idee der «Remigration» verbunden seien, seien das genaue Gegenteil des Verständnisses der Kirche von Migration und Integration. «Daher rufe ich dazu auf, sich den menschenverachtenden Ideen in den Weg zu stellen», sagte Kirchenpräsident Jung. Mehrere Tausend Menschen hatten am Mittwochabend in Berlin und Freiburg gegen Rechtsextremismus demonstriert.