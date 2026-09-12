Kleinkind sperrt Mutter auf Balkon aus – Feuerwehr rückt an

Reutlingen (dpa/lsw) - Das ist noch einmal gutgegangen: Ein zweijähriges Mädchen hat seine Mutter in einer Wohnung in Reutlingen auf dem Balkon ausgesperrt. Auch der hinzugerufene Vater kam am Freitagabend trotz seines Schlüssels zunächst nicht die Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Weil zudem Essen auf dem Herd stand und anzubrennen drohte, rückten Feuerwehr und Polizei an. Die Einsatzkräfte verschafften der Familie schließlich wieder Zugang zur Wohnung. Verletzt wurde niemand.