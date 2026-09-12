Notfall

Kleinkind sperrt Mutter auf Balkon aus – Feuerwehr rückt an

Ein zweijähriges Mädchen sperrt seine Mutter aus. Weil drinnen außerdem noch Essen auf dem Herd steht, muss die Feuerwehr eingreifen.

Weil Essen auf dem Herd stand und anzubrennen drohte, rückten Feuerwehr und Polizei an. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Weil Essen auf dem Herd stand und anzubrennen drohte, rückten Feuerwehr und Polizei an. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Das ist noch einmal gutgegangen: Ein zweijähriges Mädchen hat seine Mutter in einer Wohnung in Reutlingen auf dem Balkon ausgesperrt. Auch der hinzugerufene Vater kam am Freitagabend trotz seines Schlüssels zunächst nicht die Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Weil zudem Essen auf dem Herd stand und anzubrennen drohte, rückten Feuerwehr und Polizei an. Die Einsatzkräfte verschafften der Familie schließlich wieder Zugang zur Wohnung. Verletzt wurde niemand.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kleinkind stürzt in Neckar – Mutter springt hinterher
Kreis Heilbronn

Kleinkind stürzt in Neckar – Mutter springt hinterher

Ein zweijähriges Kind fällt in Lauffen in den Neckar. Die Mutter springt hinterher. Beide werden gerettet – ihr Zustand bleibt zunächst unklar.

28.04.2026

Brand im Keller – Mutter und Kind von Balkon gerettet
Feuerwehreinsatz

Brand im Keller – Mutter und Kind von Balkon gerettet

Der Rauch breitet sich schnell im ganzen Gebäude aus. Nicht alle Bewohner schaffen es eigenständig nach draußen.

17.01.2026

36-jährige Frau stürzt mit Kleinkind von Balkon
Rettungseinsatz

36-jährige Frau stürzt mit Kleinkind von Balkon

Eine Frau und ein ein Jahr altes Kind stürzen in Magdeburg von einem Balkon im vierten Stock. Wie konnte es dazu kommen? Die Polizei ermittelt.

12.04.2025

Notfälle

Kleinkind ertrunken: Ermittlungen gegen Mutter

Ein zunächst vermisstes Kind wird tot aus einem Fluss geborgen - laut Obduktion ist es ertrunken. Gegen die Mutter des Kindes wird ermittelt, wegen fahrlässiger Tötung.

21.12.2023

Bewohner lässt Essen auf dem Herd anbrennen - Feuerwehr im Einsatz
Ober-Abtsteinach

Bewohner lässt Essen auf dem Herd anbrennen - Feuerwehr im Einsatz

Die Nachbarn, alarmiert durch den ausgelösten Rauchwarnmelder, riefen die Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften ausrückte.

05.12.2023