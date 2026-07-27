Kletterer bei Uracher Wasserfall schwer verletzt
Ein 35-Jähriger stürzt beim Versuch, ungesichert eine Kalksteinwand am Uracher Wasserfall zu erklimmen - er wird schwer verletzt.
Bad Urach (dpa/lsw) - Ein Kletterer ist beim Uracher Wasserfall (Landkreis Reutlingen) gestürzt und schwer verletzt worden. Der 35-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mann ungesichert eine Kalksteinwand hochklettern. Dabei verlor er den halt, stürzte auf eine Plattform und fiel anschließend auf einen Wanderweg.