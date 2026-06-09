Kletterer stürzt in Steinbruch ab - schwer verletzt

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Ein Kletterer ist in einem Steinbruch in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) abgestürzt und schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber sei er in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 59-Jährige am Sonntagnachmittag mit einer Gruppe in dem Steinbruch im Ortsteil Heubach geklettert. Beim Wechseln der Sicherungskarabiner rutschte er ab und stürzte. Aus welcher Höhe er fiel, war der Polizei zunächst nicht bekannt.