Klimaaktivisten kündigen nach Abseilaktion Geständnisse an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Klimaaktivisten haben im Prozess um eine Abseilaktion auf der Autobahn 3 nahe Hofheim-Diedenbergen vor dem Landgericht Frankfurt Geständnisse angekündigt. Im Gegenzug stellte ihnen die Kleine Strafkammer am Montag Geldstrafen von jeweils zwischen 90 und 130 Tagessätzen wegen Nötigung in Aussicht. Die 24 Jahre alte Frau und der Mann gleichen Alters hatten sich im Oktober 2020 von einer Autobahnbrücke vier bis fünf Meter auf den Mittelstreifen der Autobahn abgeseilt und damit erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht.

In einem ersten Prozess wurden die Angeklagten im Mai 2023 zu Bewährungsstrafen von jeweils sieben Monaten verurteilt. Gegen dieses Urteil wurden Rechtsmittel eingelegt. Gericht und Staatsanwaltschaft sahen im Berufungsverfahren schließlich Geldstrafen als angemessen an - umfassende Geständnisse der Angeklagten vorausgesetzt. Das Verfahren gegen einen dritten Beschuldigten, der Transparente an der Autobahnbrücke ausgerollt hatte, wurde im Vorfeld beendet. Am kommenden Mittwoch sollen die Angeklagten Gelegenheit zu ihren Einlassungen erhalten. Anschließend sind Plädoyers und Urteil vorgesehen.