Untersuchungshaft

Klinikpatient versucht, Zimmernachbarn zu ersticken

Das 85 Jahre alte Opfer blieb körperlich unverletzt, der mutmaßliche Angreifer sitzt in Untersuchungshaft. Warum es zu dem Vorfall in der Klinik kam, ist noch offen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Mann wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein 41 Jahre alter Patient soll in einer Klinik in Friedrichshafen versucht haben, seinen Zimmernachbarn mit einer Decke zu ersticken. Der Mann sitzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Pflegekräfte überraschten ihn am Mittwoch dabei, wie er neben dem Bett des 85 Jahre alten Opfers stand und diesem eine Decke auf das Gesicht drückte. 

Die Pflegekräfte hielten den Deutschen von der Tat ab. Dabei stellten sie fest, dass er Anzeichen einer psychischen Erkrankung zeigte. Er wurde von Polizisten festgenommen und zunächst in einer geschlossenen Fachabteilung untergebracht. Der angegriffene 85-Jährige blieb nach Polizeiangaben körperlich unverletzt. Ob er sich bei der Tat wehrte, blieb unklar.

Am Donnerstag erließ die Haftrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Der 41-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter – unter anderem zum Motiv, das unklar war.

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